Священники рассказали, сколько можно пить алкоголя, чтобы не согрешить: взгляд Русской православной церкви Ирина ВальковаВопрос о допустимости употребления алкоголя в жизни христианина остаётся одним из наиболее обсуждаемых в обществе, особенно в свете праздников, застолий и устоявшихся традиций.
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