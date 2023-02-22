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Японский стартап объявил о полетах на воздушном шаре с пассажирами в космос

Японский стартап объявил о полетах на воздушном шаре с пассажирами в космос

Воздушный шар, который может перевозить пилота и пассажира, будет взлетать из порта для воздушных шаров на Хоккайдо, подниматься в течение двух часов до высоты 25 километров (15 миль) и оставаться там в течение одного часа перед часовым спуском.

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