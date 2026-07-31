Сильный запах гари: Волгоград заволокло дымом после ночной атаки БПЛА

AB

Andrey B-V

Руководство и собственников предприятий ТЭК надо привлекать к ответственности вплоть до уголовной за непринятие мер по обеспечению безопасности этих предприятий! То есть как цены задирать необоснованно на топливно-энергетические ресурсы для граждан РФ, то это пожалуйста, а как обеспечить безопасность предприятий, так это к ВС РФ! Интересно девки пляшут. Бабло себе, а проблемы - Родине? Про яхты морские прогулочные, размерами с линейные корабли середины 20-го века, про счета в Лондоне и Цюрихе, про переводы денег из РФ на Запад миллиардами, это олигархам и барыгам можно? А как вложить средства не в экономику США, а в безопасность НПЗ, как хрена лысого? По этому данный вопрос должен решаться кардинально, КТО НЕ С НАМИ, ТО ПРОТИВ НАС!!! Или вместе с народом России или в лагерях Колымских и Воркутинских.