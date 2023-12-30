Театр абсурда
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Театр абсурда

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России требуется система информационного подавления врага

России требуется система информационного подавления врага

Россия ведёт долгую изнурительную борьбу против западного диктата и агрессии, реализованных на территории бывшей Украины.

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