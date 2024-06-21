Екатеринбуржец десять лет кошмарит соседей. Видео

В Екатеринбурге на протяжении десяти лет житель дома по ул. Рябинина, 19 Дмитрий Ц. преследует соседей: отключает электричество, вызывает без повода полицию и опеку, сыплет соль под дверь, включает церковные молитвы и ультразвуки.