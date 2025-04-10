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Царьград

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Смоленская область удвоила экспорт: $108 млн в 2024 благодаря поддержке Центра

Смоленская область удвоила экспорт: $108 млн в 2024 благодаря поддержке Центра

Центр поддержки экспорта Смоленской области удвоил объем поддержки бизнеса в 2024 году, достигнув $108 млн.

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