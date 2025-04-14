Нападающий «Крыльев Советов» посоветовал футболистам брать пример с Овечкина и попробовать свои силы в хоккее

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев считает, что профессиональным футболистам по примеру нападающего клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина стоит попробовать сыграть в хоккей и забить хотя бы один гол.
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