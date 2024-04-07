Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус сити холле». Ответственный за пожарную безопасность концертного зала стал фигурантом этого дела, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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