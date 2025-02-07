Календарь садовода на февраль 2025: когда и что сажать, чтобы получить богатый урожай Ирина ВальковаФевраль – время подготовки к весеннему сезону, и опытные садоводы знают: чем раньше начать посевные работы, тем лучше результат.
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