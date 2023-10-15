Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью китайскому Центральному телевидению поделился своим опытом общения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время его визитов в Россию.
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