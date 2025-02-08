Индекс Hang Seng взлетел на акциях из сектора AI, Nikkei упал на ставках ЦБ Японии

Новые тарифы Китая и их влияние Торговая напряженность: Введение Китаем новых тарифов на американские товары, такие как СПГ и автомобили, усиливает торговую напряженность, но пока не приводит к полной эскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии