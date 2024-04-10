Baijiahao передаёт об "одной из самых напряженных сцен" в СБ ООН за последние годы. Василий Небензя пресёк лицемерную позицию США одним вопросомВ начале апреля Израиль нанёс удар по консульству Иран в Сирии.
"Одна из самых напряженных сцен": Небензя не пожалел США в СБ ООН. Хватило одного вопроса
Комментарии
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Eduard
Конечно терракт!Никто не вправе пепесекатт национальные границы,ни под каким поводом,что постоянно демонстрируют жиды Израиля.Так не обьявляя войны ,обстреливают соседей,мол лица у них не те.Такая еврейская народная забава.Про то кто большеютеррорист генерал или жид Нетаньяху даже спорить не надо.Нетаньчху террорист государственного масштаба,как и их союзники по банде США!
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18 час.
Eduard
Любят в Европе и Америке разглогольствовать про то как содержится оппозиция(их ручная),а в это время обстреливают города и Посольства,мол кого-то ищут.Вам не кажется что методы абсолютно преступные,а оправдания просто чушь?
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сцуки проклятые,что штаты,что израиль....пусть исчезнут навсегда!!!
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17 час.
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