"Одна из самых напряженных сцен": Небензя не пожалел США в СБ ООН. Хватило одного вопроса

Eduard

Конечно терракт!Никто не вправе пепесекатт национальные границы,ни под каким поводом,что постоянно демонстрируют жиды Израиля.Так не обьявляя войны ,обстреливают соседей,мол лица у них не те.Такая еврейская народная забава.Про то кто большеютеррорист генерал или жид Нетаньяху даже спорить не надо.Нетаньчху террорист государственного масштаба,как и их союзники по банде США!