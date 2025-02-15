С одной стороны, вроде бы как большинство активного российского информационного меньшинства не желает никаких переговоров, никаких компромиссов и мечтает воевать со всем миром до морковкина заговенья, пока все супостаты не капитулируют.
Выборы на Украине
Комментарии
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Юрий Золотарев
Финальная фраза - отличная!! А "подменившая" прежнюю Украину БандерорЖОПия НИКОМУ не нужна, от слова "совсем"!
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9 час.
Юрий Золотарев
Все эти властные бандероЖОПские рожи хороши будут только в одном качестве: висящими в петле из пеньковой верёвки.
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, то, что Украина никому не нужна - это давно понятно и без Ищенко! И то, что любые договора, даже подписанные самой, что ни на есть, легитимной властью не дают никаких гарантий - это мы тоже уже проходили. А вот, что же в такой ситуации делать - этого никто не знает!
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8 час.
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