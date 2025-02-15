Выборы на Украине

ИК

Иосиф Калинин

Ну, то, что Украина никому не нужна - это давно понятно и без Ищенко! И то, что любые договора, даже подписанные самой, что ни на есть, легитимной властью не дают никаких гарантий - это мы тоже уже проходили. А вот, что же в такой ситуации делать - этого никто не знает!