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Выборы на Украине

Выборы на Украине

С одной стороны, вроде бы как большинство активного российского информационного меньшинства не желает никаких переговоров, никаких компромиссов и мечтает воевать со всем миром до морковкина заговенья, пока все супостаты не капитулируют.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Финальная фраза - отличная!! А &quot;подменившая&quot; прежнюю Украину БандерорЖОПия НИКОМУ не нужна, от слова &quot;совсем&quot;!
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9 час.
Юрий Золотарев
Все эти властные бандероЖОПские рожи хороши будут только в одном качестве: висящими в петле из пеньковой верёвки.
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, то, что Украина никому не нужна - это давно понятно и без Ищенко! И то, что любые договора, даже подписанные самой, что ни на есть, легитимной властью  не дают никаких гарантий - это  мы тоже  уже проходили. А вот, что же в такой ситуации делать - этого никто не знает!
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8 час.
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