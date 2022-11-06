Военное обозрение

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Отставной разведчик США: Польша своими действиями может втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

Отставной разведчик США: Польша своими действиями может втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

Ни США, ни Европа не горят желанием вступать с Россией в прямое столкновение на Украине, отправляя туда своих солдат, однако вариант с вовлечением НАТО в конфликт исключать нельзя.

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