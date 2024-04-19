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Первый в мире конкурс красоты для ИИ-женщин с призовым фондом в 20 тысяч долларов

Первый в мире конкурс красоты для ИИ-женщин с призовым фондом в 20 тысяч долларов

Оценивать девушек, сгенерированных нейросетью, будут по красоте, влиянию в Сети и не только! фото: AIПлатформа платной подписки Fanvue, работающая по схеме OnlyFans, объявила о конкурсе красоты для ИИ-женщин под названием The Fanvue Miss AI.

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