Государственные ПК в России под прицелом: как хакеры используют их для тайного майнинга криптовалюты

В России обострилась проблема с кибератаками на компьютеры государственных учреждений. По данным экспертов, в четвертом квартале 2024 года количество вредоносных программ для майнинга криптовалюты на госкомпьютерах выросло на 9% по сравнению с прошлым годом.
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