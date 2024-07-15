Стало известно, что чаще всего смотрели россияне в кинотеатрах в минувшие выходные

Комедия Василия Свиридова «Не одна дома» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ за 11-14 июля. Это следует из данных портала kinobusiness.
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