МГАСО впервые выступил в Абакане

В Абакане в рамках «Цикла концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов» состоялось выступление Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).
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