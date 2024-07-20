Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали?" Заявление о зверствах ВСУ над пленными

"Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали?" Заявление о зверствах ВСУ над пленными

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после сообщений о зверствах ВСУ над пленными заявил в своем Telegram-канале, что к врагу не может быть никакого милосердия, гуманности и пощады, у них нет права на жизнь.

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Комментарии
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Модест
Молодец Димон, правильно врезал! Только бы наши небожители не вымолили у пиндосов переговоры! Иначе все наши жертвы станут напрасными.
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13 час.

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