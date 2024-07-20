"Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали?" Заявление о зверствах ВСУ над пленными

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после сообщений о зверствах ВСУ над пленными заявил в своем Telegram-канале, что к врагу не может быть никакого милосердия, гуманности и пощады, у них нет права на жизнь.
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