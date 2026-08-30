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Царьград

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Чернышенко открыл мемориальную доску Леониду Попову в Казани

Чернышенко открыл мемориальную доску Леониду Попову в Казани

В Казани открыли мемориальную доску Леониду Попову. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметили вклад штурмана-испытателя в развитие авиации и подчеркнули важность его роли в наставничестве.

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