Чернышенко открыл мемориальную доску Леониду Попову в Казани

В Казани открыли мемориальную доску Леониду Попову. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметили вклад штурмана-испытателя в развитие авиации и подчеркнули важность его роли в наставничестве.