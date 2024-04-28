Бывший работник разнес железной трубой авто экс-начальницы в Кронштадте

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области В Кронштадте мстительный работник разнес железной трубой автомобиль своей бывшей начальницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.