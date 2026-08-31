Путин заявил, что все граждане хотят, чтобы Россия становилась сильнее

Все российские граждане стремятся к тому, чтобы наша страна была всё сильнее, а молодежь имела бы возможность открывать для себя новые горизонты и понимать, насколько важен её труд для всего общества, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днём знаний.