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Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд после ареста за серьги с радугой

Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд после ареста за серьги с радугой

Верховный суд России должен объяснить, что понимается под экстремизмом. Соответствующий запрос после ареста на пять суток девушки за ЛГБТ-пропаганду* из-за серёжек с цветами радуги в высший судебный орган по гражданским делам направил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

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