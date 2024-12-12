Захарова предложила НАТО финансировать оборону за счет пенсий экс-генсеков

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, предложила направлять четверть пенсий бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и других отставных чиновников альянса на нужды обороны.
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