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Татар-информ

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Школьника отправили в колонию за госизмену в Астраханской области

Школьника отправили в колонию за госизмену в Астраханской области

В Астраханской области двоим подросткам вынесли приговор по делу о госизмене. На скамье подсудимых оказались учащийся 10-го класса, уроженец Астраханской области, а также студент 1-го курса колледжа, уроженец Краснодарского края, сообщает ТАСС.

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