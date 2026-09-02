Школьника отправили в колонию за госизмену в Астраханской области

В Астраханской области двоим подросткам вынесли приговор по делу о госизмене. На скамье подсудимых оказались учащийся 10-го класса, уроженец Астраханской области, а также студент 1-го курса колледжа, уроженец Краснодарского края, сообщает ТАСС.