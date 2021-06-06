Сотрудники ОГИБДД г. Владикавказа с помощью агитационного автобуса провели мобильное профилактическое мероприятие «Безопасность в движении»

Полицейские посредством непрерывного использования сигнального громкоговорящего устройства (СГУ) призывают горожан к безопасным передвижениям по проезжей части и вблизи нее.

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