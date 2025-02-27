Украина продает западное оружие наркокартелям

Откровенно говоря, контрабанда и Украина — это близнецы-братья. В самом деле, контрабанда так глубоко проникла в украинскую экономику или что там от неё осталось, что буквально стала статьёй заработка почти официальной.
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