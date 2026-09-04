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Мировое обозрение

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В ХМАО запустили скважину, 65 лет назад давшую начало нефтедобыче в Западной Сибири

В ХМАО запустили скважину, 65 лет назад давшую начало нефтедобыче в Западной Сибири

Скважина Р-1 на Мегионском месторождении в ХМАО, с которой 65 лет назад началась история большой нефти Западной Сибири, снова в строю.

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