В центральный аппарат СК России будет представлена информация об обстоятельствах отравления детей в Москве

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в связи с отравлением детей в Москве по признакам преступления, предусмотренного ст.
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