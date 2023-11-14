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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боатенг считает Де Дзерби лучше Гвардиолы: «Роберто – лучший тренер на ближайшие 20-30 лет»

Боатенг считает Де Дзерби лучше Гвардиолы: «Роберто – лучший тренер на ближайшие 20-30 лет»

– Будь Де Дзерби рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет.

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