В российском регионе во дворе многоквартирного дома нашли фрагмент дрона ВСУ

В Краснодарском крае нашли фрагмент беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был обнаружен во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске, сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
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