Погода сегодня испытывает на прочность Сочи У соседей там так вообще ужас. А что у нас? Кидаем свои кадры в комментарии.
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Погода сегодня испытывает на прочность Сочи У соседей там так вообще ужас. А что у нас? Кидаем свои кадры в комментарии.