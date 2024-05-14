Оператор «Северного потока» обосновал требования к британским страховщикам

Оператор «Северного потока» компания Nord Stream в своем обосновании исковых требований к британским страховым компаниям (СК) Lloyd’s of London и Arch Insurance настаивает на том, что нитки газопровода вводились в эксплуатацию в разное время.
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