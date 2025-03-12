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НХЛ назвала новую предполагаемую дату рекорда по голам Овечкина

НХЛ назвала новую предполагаемую дату рекорда по голам Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) скорректировала свой прогноз относительно того, когда российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам, забитым в регулярных чемпионатах.

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