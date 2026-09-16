Рязанская область в тройке лидеров по инфляции ЦФО

Инфляция в Рязанской области за полгода составила 4,4%, рост доходов формально обошёл её на 0,1%.По итогам первого полугодия 2026 года Рязанская область вошла в число регионов Центрального федерального округа, где подорожание товаров и услуг практически не ударило по кошельку жителей.