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Рязанские новости

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Рязанская область в тройке лидеров по инфляции ЦФО

Рязанская область в тройке лидеров по инфляции ЦФО

Инфляция в Рязанской области за полгода составила 4,4%, рост доходов формально обошёл её на 0,1%.По итогам первого полугодия 2026 года Рязанская область вошла в число регионов Центрального федерального округа, где подорожание товаров и услуг практически не ударило по кошельку жителей.

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