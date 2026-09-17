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ИА Регнум

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Космонавты обратились с борта МКС к россиянам в первый день выборов

Космонавты обратились с борта МКС к россиянам в первый день выборов

Космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев обратились 18 сентября с борта Международной космической станции (МКС) к соотечественникам в связи с началом голосования на выборах в Государственную думу.

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