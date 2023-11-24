В Великом Новгороде поймали восемнадцатилетнего хранителя 217 граммов наркотиков

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Великий Новгород возле одного из домов по улице Локомотивная задержали 18-летнего молодого человека, у которого при .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии