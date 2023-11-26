Написавший прощальную записку после ссоры с подругой москвич оказался жив

После серьезной ссоры с подругой в столичном парке Лосиный Остров пропал 23-летний юноша. Парочка не поладила во время прогулки, парень отключил телефон и ночью 25 ноября не выходил на связь, а днем нашли его рабочий автомобиль.
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