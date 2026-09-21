Адвокат: цифровые копии не заменяют оригиналы важных документов

Адвокат Светлана Жмурко рассказала, что правоустанавливающие документы на имущество, свидетельства ЗАГС, трудовые бумаги и подтверждения погашения долгов лучше сохранять на протяжении всей жизни.
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