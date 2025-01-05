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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма о Николе Йокиче: «Уже научился у него очень многому. Пересмотрю его матчи, уверен, что замечу еще больше»

Европейские «большие» «Сан-Антонио» и «Денвера» провели матчи бэк-ту-бэк, взяв по одной победе. Игроки поделились впечатлениями по итогам двух матчей.

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