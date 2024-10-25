34 года назад в эфир вышла телеигра "Поле Чудес"

25 октября 1990 года в эфир впервые вышла передача «Поле Чудес», пишет газета Метро. Она стала одной из первых программ, созданной телекомпанией «ВИD» и является российским аналогом американской «Колесо Фортуны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии