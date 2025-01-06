Тюменские автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав. Фото

В самом северном районе Тюменской области автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав. 50-летний мужчина ездил на мотоцикле по селу Горнослинкино в Уватском районе, сообщили в Госавтоинспекции региона.
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