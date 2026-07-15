Людей убивают днём. Ужасы в ДНР и ЛНР: на мирных жителей скидывают боеприпасы с БПЛА, дроны массово атакуют гражданиские автомобили

Людей убивают днём. Ужасы в ДНР и ЛНР: на мирных жителей скидывают боеприпасы с БПЛА, дроны массово атакуют гражданиские автомобилиНа днях в Донецкой Народной Республике погибли 8 человек, и среди них ребёнок.