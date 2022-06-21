Сериал конфронтаций. Чем обернется запрет Литвы на транзит российских грузов

Прекращение литовскими железными дорогами в ночь с 17 по 18 июня транзита подпадающей под санкции продукции в Калининградскую область вызвало бурную реакцию российских властей, которые достаточно жестко пригрозили Литве, вплоть до casus belli.
Прекращение литовскими железными дорогами в ночь с 17 по 18 июня транзита подпадающей под санкции продукции в Калининградскую область вызвало бурную реакцию российских властей, которые достаточно жестко пригрозили Литве, вплоть до casus belli.
Свежие комментарии