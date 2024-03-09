В Китае будет разработан закон о социальной помощи - доклад

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- В Китае будет разработан закон о социальной помощи в рамках усилий по обеспечению и повышению уровня благосостояния населения и обеспечению социальной стабильности и гармонии, говорится в докладе о работе ПК Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/, представленном в пятницу на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.