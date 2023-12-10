Международный день гор отмечают в России 11 декабря 2023 года Анна ЧернышоваВ этот понедельник, 11 декабря 2023 года, в Российской Федерации традиционно граждане отмечают Международный день гор, который был создан благодаря инициативе ООН.
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