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Международный день гор отмечают в России 11 декабря 2023 года

Международный день гор отмечают в России 11 декабря 2023 года

Международный день гор отмечают в России 11 декабря 2023 года Анна ЧернышоваВ  этот понедельник, 11 декабря 2023 года, в Российской Федерации традиционно граждане отмечают Международный день гор, который был создан благодаря инициативе ООН.

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