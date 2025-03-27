"Я жду папу с войны": 11-летняя дочь бойца СВО возит гуманитарную помощь на Донбасс и выступает перед ранеными бойцами

Школьница из Краснодара, дочь бойца СВО, так скучала по отцу, что приехала к нему на передовую.Отец Наташи – Николай Павлов – в январе 2023 года отправился на фронт добровольцем, и поездки к нему изменили жизнь девочки.
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