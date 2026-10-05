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Минцифры готовит единые правила для "белого списка" сайтов

Минцифры готовит единые правила для "белого списка" сайтов

Из‑за жалоб бизнеса и претензий ФСБ процедуру включения ресурсов в перечень, доступный при отключении мобильного интернета, хотят формализовать Минцифры России ведет работу над созданием унифицированных правил формирования "белого списка" интернет‑ресурсов — перечня сайтов, доступ к которым сохраняется даже при отключении мобильного интернета.

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