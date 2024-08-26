Артур Парфенчиков ответил критикам праздника в Сегеже на фоне событий в Курской и Белгородской областях

И сказал, кто оплатил концерт группы «Дискотека Авария». После завершения празднования Дня Карелии в Сегеже в соцсетях было немало критики о неуместности громких праздников на фоне событий в Курской и Белгородской областях и, в целом, во время СВО.
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