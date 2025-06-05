СК: экипаж загоревшегося судна «Айсберг» доставили в южнокорейский Пусан

Команда рыболовецкого судна «Айсберг», на котором ранее вспыхнул пожар после выхода в Японское море, доставлена в южнокорейский город Пусан, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
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